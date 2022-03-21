شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: حزمة قرارات جديدة للحماية الاجتماعية وتحسين الأجور مع رواتب إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها فى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. حزمة قرارات جديدة للحماية الاجتماعية وتحسين الأجور مع رواتب إبريل.

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تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. حزمة قرارات جديدة للحماية الاجتماعية وتحسين الأجور مع رواتب إبريل

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البنك المركزى يرفع أسعار الفائدة بنسبة 1%