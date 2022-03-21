شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للأجور: علاوة دورية 13% لأصحاب المعاشات بحد أدنى 120 جنيها أول أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال وعضو المجلس القومي للأجور، إنه تم اتخاذ عدد من القرارات لامتصاص التضخم، حيث سيتم ضم 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، أنه تقرر صرف علاوة دورية 13% لأصحاب المعاشات بحد أدنى 120 جنيها ودون حد أقصى، وذلك بداية من الشهر المقبل.

وأوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال وعضو المجلس القومي للأجور، أنه تم زيادة الإعفاء الضريبي للموظفين بنسبة 25 % وهذا من شأنه زيادة المرتبات من 100 إلى 400 جنيه.

وأوضح أن الموظف المخاطب بقانون الخدمة المدنية ستم زيادة العلاوة إلى 8 %، بدلا من 7 %، وغير المخاطبين بالقانون ستكون العلاوة 15 % بحد أدنى 100 حنيه، هذا إضافة إلى الحافز المقطوع .

واختتم مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال وعضو المجلس القومي للأجور، أن تحديد الدولار الجمركي بـ 16 جنيهًا يصب في مصلحة أصحاب الأعمال.