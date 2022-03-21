شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى وعليش ولوكا يتألقون فى حفل بجامعة حلوان بمشاركة 45 ألف طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط أجواء مليئة بالبهجة والسرور وبحضور أكثر من 45 ألف طالب وطالبة انطلقت فعاليات الحفل الفنى الذى نظمته أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، والذى أقيم تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى، وتنظيم ياسر الجبالى مسئول الأسرة ومدير رعاية الشباب بهندسة حلوان، بحضور الفنان "محمود العسيلى، وخالد عليش وعلى لوكا".

ز أكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تهتم بتنوع الأنشطة الطلابية التى تساهم فى اثراء الروح والوجدان وكذلك الجانب الاجتماعى للطلاب، مضيفا أن الأنشطة الفنية لها أهمية كبيرة فى الترويح عن الطلاب ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية بالشباب ودعمهم، وفى إطار خطة وزارة التعليم العالى بالاهتمام بالأنشطة الطلابية.

كما قال الدكتور كريم همام رائد الأسرة ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى، أن أسرة من أجل مصر تتنوع فى الأنشطة المقدمة لطلاب الجامعة التى تساهم فى صقل مهارات الطلاب واستثمار طاقاتهم الإبداعية بشكل إيجابى وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية الفعالة فى مختلف الأنشطة.

قدم الفنان محمود العسيلى خلال الحفل مجموعة متنوعة من أغنياته الجماهيرية مبديا سعادته فى تواجده فى رحاب جامعة حلوان، كما قام الإعلامى خالد عليش بتقديم الحفل وعرض فقراته الفنية، وقدم الفنان على لوكا عدد من الاغنيات للشباب تضمنت اغنية اهداء لكل الامهات فى عيدهن.

وفى ختام الحفل تم تكريم الضيوف وتقديم الدروع لهم، وقد أشاد الطلاب بدور الجامعة الهام فى تنظيم الفعاليات والانشطة المختلفة التى تساهم فى الترويح عنهم.



جانب من الحفل



الحفل الغنائى



طلاب الجامعة