نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تكرم الأمهات المثاليات في يوم رد الجميل

القاهرة - سامية سيد - كرمت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الأمهات المثاليات، فى احتفالية عيد الام والتى أقيمت بحديقة قنديل أم هاشم بميدان السيدة زينب، حيث شاركت عدد من الأمهات اللاتى لهن بصمة فى المجتمع المدنى بدور رعاية المسنين بنطاق القاهرة احتفالاتهن تقديرا لمكانتهن الكبيرة وتضحياتهن وايمانا بدورهن العظيم فى تربية أبنائهن رغم الظروف والتحديات الصعبة.

وقدمت نائب محافظ القاهرة لجميع الأمهات بدور الرعاية خاصة ولجميع الامهات التهنئة القلبية بمناسبة عيد الأم مؤكدة حرصها الشديد للتواجد معهم فى هذا اليوم تقديرا لهن، مؤكدا على انهن أدين رسالتهن على الوجه الأكمل تجاه أبنائهن وحان وقت رد الجميل ورغم أن فضل الأم لا يقدر ولا يكفيه الاحتفال بيوم واحد خلال العام، إلا أن لعيدها ميزته وقيمته، حيث يتزامن مع أول أيام فصل الربيع؛ ليكون رمزا للتفتح والصفاء والمشاعر الجميلة الطيبة.

وأضافت عبد المنعم، إلى أن الأمهات يقدمن التضحيات لأبنائهن من دون أى مقابل، لذا فتكريمهن واجب عظيم تسعى إليه المنطقة الجنوبية من خلال إقامة احتفالية لهن فى عيدهن، كنوع من تقديم الشكر لهن، لافتة إلى جميع الأبناء باستغلال وجود الأم على وجه الارض وتقديم البر والإحسان لها فى كل يوم وكل ساعة، فهى باب من أبواب الجنة، واحترامها واجب دينى وإنسانى وأخلاقي.

وتضمنت الاحتفالية تهنئة الأمهات بالعيد، وتوزيع بعض الهدايا الرمزية تكريما لهن فى هذه الاحتفالية وذلك بمشاركة وحضور الدكتور مهران عبداللطيف رئيس حى السيدة زينب واحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة وطاهر عبد الحميد عضو مجلس النواب عن دائرة السيدة زينب ومدير العلاقات العامة بالمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذين بالمنطقة الجنوبية وحى السيدة زينب إلى جانب مشاركة طلاب مدرسة المبتديان الثانوية فى تنظيم الاحتفالية وجمعية الحياة الكريمة وانضمام عدد من أهالى المنطقة للمشاركة فى الاحتفالية.

وبابتسامة تفاؤلية عبرت الأمهات الحاضرات عن فرحتهن بهذه الأجواء الاحتفالية الرائعة تزامنا مع أعمال التطوير التى يشهدها ميدان السيدة زينب وأعربوا عن سعادتهم بافتتاح حديقة قنديل ام هاشم ذلك المتنزه الذى اصبح متنفسا لحى السيدة زينب وأعربن عن سعادتهن وما لمسنه من مشاعر حب وتقدير واحترام من جميع المشاركين وبدورهن قاموا بتقديم الشكر لنائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ولكل المشاركين فى تنظيم هذه الاحتفالية.

الجدير بالذكر أنه تم مؤخرا افتتاح حديقة قنديل أم هاشم بالسيدة زينب وبحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بعد أعمال التطوير التى شهدها ميدان السيدة بهدف اعادة الوجه الحضارى والجمالى والذى يتناسب مع جمال هذا المقصد الدينى ليصبح مركزا حضاريا وتاريخيا ومقصدا سياحيا من الطراز الأول.