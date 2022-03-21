شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يرأس لجنة المقابلات الشخصية لاختيار 58 رئيس حى ومدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عملها لليوم الثالث على التوالى لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية للعمل ضمن منظومة القيادات والتى تشمل 58 رئيس مدينة أو مركز أو حى.

وتضم اللجنة العليا للقيادات فى عضويتها كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ السابق، بالإضافة إلى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وأمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانونى لوزارة التنمية المحلية.

ومن جانبه أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم خلال اليوم الاثنين إجراء مقابلات شخصية لحوالى 100 متقدم ليصل إجمالى من تم إجراء المقابلات لهم 350 متقدم من إجمالى 980 تم فحص ملفاتهم وتنطبق عليهم الشروط وقدموا المستندات الخاصة بالمسابقة والوظيفة.

وقال اللواء محمود شعراوى أن المتقدمين الذين تجرى المقابلات الشخصية لهم سيتم عقب ذلك إجراء المقابلات عددًا من الاختبارات والامتحانات منها اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية وغيرها وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة.

وأوضح الوزير أن اللجنة العليا للقيادات تناقش المتقدمين خلال المقابلات الشخصية فى خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها، لافتا إلى أن اللجنة تقوم بمناقشة المتقدمين أيضًا فيما قدموه من مقترحات وأفكار خلال فترة التقديم على المسابقة لتطوير الأداء فى الإدارة المحلية فى حال اختيارهم والتى تقدموا بها.

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت خلال شهر نوفمبر الماضى عن مسابقة طبقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2021 لتلقى طلبات التعيين من الراغبين فى شغل 58 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وطبقًا للدرجات الوظيفية الواردة على بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg.



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