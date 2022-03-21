التعليم العالى: تخريج ثالث دفعة للدبلوم المهنى المتخصص بالاستشعار من البعد

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القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، حول فعاليات الاحتفال الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع جامعة عين شمس؛ بمناسبة تخريج الدفعة الثالثة للدبلوم المهني المتخصص في الاستشعار من البُعد ونظم المعلومات الجغرافية، وذلك بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة عطا يوسف والدكتورة رشا حامد منسقى الدبلوم من الجامعة والهيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وممثلي وزارتي الصحة، والزراعة، وشركات نظم المعلومات الجغرافية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد زهران، أن هذا الدبلوم يعد نموذجًا ناجحًا للتعاون البناء والمثمر بين الجانب الأكاديمي ممثلاً في جامعة عين شمس، والجانب البحثي ممثلاً فى الهيئة القومية للاستشعار من البُعد؛ بهدف تخريج متخصصين، سواء كانوا خريجي جامعة أو مراكز بحثية في مجالات الاستشعار من البُعد ونظم المعلومات الجغرافية؛ بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية وفق رؤيتها (2030).

وأضاف زهران، أن الدبلوم المهنى فى الاستشعار عن بعد ينفرد باحتوائه على منهج دراسي علمي متكامل، يشتمل على الجوانب النظرية والعلمية لنظم المعلومات الجغرافية، حيث يوفر الدبلوم التدريب على المهارات العلمية والتطبيقية لخريجى الجامعات والكليات المختلفة فى موضوعات الدراسة؛ وهو ما يعزز فرص العمل المتاحة لهم، خاصة مع زيادة الطلب على المتخصصين والمهنيين في هذا المجال بجميع أنحاء العالم.

ومن جانبه، أشار د.محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن الدبلوم يحظى باهتمام كبير من كليات الجامعة؛ لارتباطه بتخصصاتها، مثل: الطب، الزراعة، الحاسبات والمعلومات، والهندسة، والتربية، والآداب، مشيرًا إلى أن الدبلوم المهني يقدم حلولاً للكثير من المشكلات في مصر، مثل: زراعة المناطق القاحلة، ومكافحة التصحر، والسيول، بجانب عدد من المشكلات المجتمعية، ومجالات أخرى تصب في أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية ربط إستراتيجية البحث العلمي للجامعة بأهداف التنمية المستدامة لمصر.

كما أشاد الدكتور أيمن صالح بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، كمثال يُحتذي به في التعاون المؤسسي، مشيرًا إلى أنه سيتم التعاون مستقبلاً مع الهيئة في مجالات المعامل الافتراضية، وكذلك إنشاء دبلومات جديدة متفردة في تخصصها.

جدير بالذكر، أن حفل التخرج شهد مناقشة مشروعين بحثيين حول "إنشاء خريطة المخاطر الصحية لمنطقة التجمّع بجامعة عين شمس، باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البعد" ، "إنشاء نموذج للتحول الرقمي للبيانات الزراعية (منصة إلكترونية مكانية لمزرعة الصالحية)".

وتكونت لجنة الحكم على مشروعات التخرج من الدكتور عبد العزيز بلال رئيس شعبة التطبيقات الزراعية والتربة وعلوم البحار بالهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، ود.كريم مرقص رئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة عين شمس، والدكتورة هدى محمد أستاذ مساعد طب المسنين وعلوم الأعمار، والمدير الطبى لمستشفى جامعة عين شمس الإلكترونى.

وعلى هامش فعاليات الحفل، كرّم الكتور محمود المتيني رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد بمنحه درع الجامعة، مؤكدًا استمرار التعاون المثمر بين الجانبين، ومقدمًا الشكر لشباب الباحثين على ما قدموه من مشروعات متميزة.



جانب من المؤتمر