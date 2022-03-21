شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البنك المركزى: مصر من الدول القليلة التى لم تشهد ارتفاع أسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إنه يتم بحث عن موارد مصر من النقد الأجنبى ونتخذ القرارات المناسبة، ونعتمد بشكل كبير على شراء خدمات وسلع من الخارج، وبالتالى نجحت قرارات الإصلاح الاقتصادى ومصر أصبح لها سمعة فى المؤسسات الدولية.

وأضاف محافظ البنك المركزى، خلال مؤتمر صحفى: "استطعنا أن نحقق الموارد لمعيشة يومية للمجتمع ولكل مشروعات التنمية التى خلقت وظائف كثيرة للبلد"، موضحا أن الاستقرار النقدى مهم جدا للاقتصاد الوطنى.

وتابع طارق عامر: "استطعنا المرور من أزمة كورونا وحماية المجتمع من صدمة الأسعار وفعلنا ذلك من خلال التدخل بالاحتياطات الدولية التى بناها البنك المركزى بعد قرارات الإصلاح، واستخدمنا الاحتياطات فى أزمة كورونا ومصر من الدول القليلة من 3 دول فى العالم لم تحدث زيادة أسعار فى العالم، جميع الدول الناشئة حدثت زيادة فى الأسعار من 15 إلى 30 %.

وقال محافظ البنك المركزى: "من ضمن السياسات المهمة خلال أزمة كورونا التى تم اتخاذها توازن فى عملية الإغلاق وعدم الإغلاق، ونتيجة لقرارات الحكومة هناك مؤسسات كثيرة استمرت خلال أزمة كورونا، وكبنك مركزى وقطاع مصرفى نزلنا أموال ضخمة فى السوق المصرية كى نساعد كل المؤسسات فى البلد كى لا تفقد القدرة على صرف على العاملة او الإنتاج، وأخذنا 21 مبادرة منها تخفيض سعر الفائدة للمقرضين وتمويل ضخم للقطاع الخاص الذى وصل إلى 600 مليار جنيه فى عام 2020".