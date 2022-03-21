شكرا لقرائتكم خبر عن الناتو يتخوف من قيام روسيا باستخدام أسلحة أكثر وحشية في أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حلف شمال الأطلسى الناتو عن تخوفه من قيام روسيا باستخدام أسلحة أكثر وحشية في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إنه لا مواجهات جوية في سماء أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، أن غالبية القصف الجوي الروسي يتم من أراضيها ومن بيلاروسيا، موضحا أن روسيا تستخدم 60% من قوتها الجوية في أوكرانيا.

وأوضح المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، أن روسيا تستخدم 75% من عدد جنودها في حرب أوكرانيا، لافتا إلى أن الوضع الميداني في أوكرانيا لا يدعم موقف روسيا في المفاوضات.

وتابع المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية: لم نشهد أي هجوم روسي على شحنات الأسلحة المقدمة لأوكرانيا.