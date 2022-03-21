شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عامر: قرارات البنك المركزى هدفها الحفاظ على المقدرات المالية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق عامر محافظ البنك المصرى، إن القرارات التي اتخذها البنك المركزى اليوم لها هدفان رئيسيان، أولا هدفها أن نحافظ على المقدرات المالية لمصر ونحافظ على سيولة النقد الأجنبي، للحفاظ على احتياجات الشعب المصرى فى ظل الظروف الصعبة.

وأضاف محافظ البنك المركزى، خلال مؤتمر صحفى، أن الأهمية بالنسبة لأسعار الفائدة هو توفير السيولة لأنه بدون السيولة الأسعار ستكون مختلفة للغاية.

وتابع محافظ البنك المركزى: كسياسة نقدية لابد أن تتسق مع متطلبات الدولية من ناحية الأسواق الدولية والشركاء الدوليين الذين نمول منهم جزءا كبيرا من احتياجاتنا، موضحا أن الحركة في أسعار الصرف كعملية تصحيح سعر الصرف في مصر، والذى هو محرر بالطبع، يعكس الأوضاع النقدية والاقتصادية في العالم لأننا جزء من العالم.