شكرا لقرائتكم خبر عن مش هتصدق عينيك.. مباشر من داخل الشقق الجديدة بعد تسليمها لسكان مصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365، الوحدات السكنية التى وفرتها الدولة للسكان، لسكان المناطق العشوائية، بمشروع أرض الخيالة، والذى يعد كمبوند متكامل به كافة الخدمات بالإضافة إلى أنه يطل على عدة مناطق أثرية وكذلك بحيرة عين الصيرة الجنوبية الجارى تطويرها بجوار نادى الفروسية .

وتتسلم كل أسرة من سكان مناطق "السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة"، وحدة مفروشة بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية والمفروشات، بها غرفتين مفروشة ، غرفة بها سريرى أطفال وغرفة نوم رئيسية، والشقة بها أنتريه وسفرة وثلاجة وغسالة وبوتاجاز ومطبخ خشب وسخان وشاشة وريسيفر ونيش، بالإضافة إلى تجهيز الحمام، ونجف بالصالة.

وكمبوند أرض الخيالة يعد واحدًا من المشروعات الكبرى التى أقامتها الدولة كسكن بديل للعشوائيات كالأسمرات ومعًا والمحروسة وأهالينا وغيرها ويتكون من 42 عمارة سكنية أرضى و9 أدوار متكررة بإجمالى 2268 وحدة سكنية ويخدم كل عمارة 2 أسانسير بالإضافة إلى منطقة الخدمات التى تضم (مسجد – كنيسة – مركز إسعاف – نقطة شرطة – نقطة إطفاء – مكتب بريد – مركز شباب - حديقة عامة).