شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: وضعنا كافة السيناريوهات المختلفة للتعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن الحكومة وضعت كافة السيناريوهات المختلفة للتعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا إنه بمجرد انتهاء هذه الأزمة فهناك خطط لسرعة التعافي.

وأكد أن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءت لتشجيع الصناعة ومنها تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيه مصري حتى نهاية إبريل وإنه سيتم عرض حزمة تحفيزية للبورصة المصرية خلال اجتماع مجلس الوزراء، موضحا: إنه منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية تم ضخ كميات كبيرة من السلع وجميع السلع مؤمنة ومتوفرة للمواطن المصرى ، واستطعنا كبح جماع الارتفاع الكبير في السلع.

وأشار إلى إنه في إطار الخطة المتكاملة للتعامل مع الأزمة التي لا يوجد لها مدى زمنى لانتهائها ومنها سيناريو متشائم لطول أمد هذه الأزمة وما سيترتب عليها.

وأوضح أن الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها أشد بكثير من أزمة كورونا ، موضحا أن الأسعار زادت بصورة غير مسبوقة وخاصة أسعار الوقود والسلع مما سبب ضغط شديد على الموارد المصرية لتأمين السلع.

وأوضح إنه في إطار حرص الحكومة على مصارحة الشعب المصرى بكافة ما يحدث تم عقد هذا المؤتمر لعرض عدد من الخطوات التي تمت في هذه الفترة وما سيتم للتعامل مع الأزمة العالمية غير المسبوقة التي ألقت بظلالها على مستوى العالم، مضيفا: أن كافة الدول بلا استثناء اتخذت قرارات تتعلق بالسياسات النقدية للتعامل مع هذا الأزمة.