شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد غرامة التلاعب فى سعر رغيف الخبز السياحى والفينو.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن أسعار الخبز الحر " الخبز الحر 72% – الخبز الفينو" غرامات للمخالفين وهى غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه طبقا لنص المادة 22 مكررا ج، من قانون حماية المنافسة للمخالفين، ويبدأ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بداية من غد الثلاثاء ولمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.

و نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن أسعار الخبز الحر " الخبز 72% – الخبز الفينو) و أن سعر بيع الخبز المميز زنة 45 جراما بـ 50 قرشا، والـ 65 جراما بـ 75 قرشا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، وبالنسبة للخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، و75 قرشا لزنة 60 جراما، و1 جنيه لزنة 80 جراما، وألزم قرار تحديد أسعار الخبز الفينو والسياحي منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين.