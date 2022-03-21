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محافظ البنك المركزى: البنوك المصرية بخير وقوية ولديها السيولة الكافية

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القاهرة - سامية سيد - قال طارق عامر، محافظ البنك المصرى، إن اليوم كان يوما مهما، والبنك المركزى اتخذ قرارات مهمة صباح اليوم، وإن  القرارت الخاصة بالسياسة النقدية وأسعار الفائدة والصرف جيدة جدا وقوية.

وأضاف محافظ البنك المركزى، خلال مؤتمر صحفى، أن البنوك المصرية بخير وقوية ولديها السيولة الكافية وتمول مشروعات التنمية، ويؤكد: نحن أعلى مستوى سيولة في دول بأوروبا ودول فى الشرق الأوسط.

ولفت محافظ البنك المركزى، إلى أن التقارير الدولية جيدة، وردود الأفعال الدولية على قرارات البنك المركزى اليوم جاءت إيجابية جدا بالنسبة قراراتنا .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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