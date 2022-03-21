شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: وضعنا كل الخطط والسيناريوهات ومنها "المتشائم" تحسبا لاستمرار الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية تم ضخ كميات كبيرة من السلع وجميع السلع مؤمنة ومتوفرة للمواطن المصرى، واستطعنا كبح جماع الارتفاع الكبير في السلع.

وأشار إلى إنه فى إطار الخطة المتكاملة للتعامل مع الأزمة التي لا يوجد لها مدى زمنى لانتهائها ومنها سيناريو متشائم لطول أمد هذه الأزمة وما سيترتب عليها.

وأوضح أن الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها أشد بكثير من أزمة كورونا، موضحا أن الأسعار زادت بصورة غير مسبوقة وخاصة أسعار الوقود والسلع مما سبب ضغطا شديدا على الموارد المصرية لتأمين السلع.

وأوضح أنه فى إطار حرص الحكومة على مصارحة الشعب المصرى بكافة ما يحدث تم عقد هذا المؤتمر لعرض عدد من الخطوات التي تمت في هذه الفترة وما سيتم للتعامل مع الأزمة العالمية غير المسبوقة التي ألقت بظلالها على مستوى العالم

وأضاف في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن كافة الدول بلا استثناء اتخذت قرارات تتعلق بالسياسات النقدية للتعامل مع هذا الأزمة.