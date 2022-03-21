شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى: الأزمة "الروسية ـ الأوكرانية" أشد من أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها أشد بكثير من أزمة كورونا ، موضحا أن الأسعار زادت بصورة غير مسبوقة وخاصة أسعار الوقود والسلع مما سبب ضغط شديد على الموارد المصرية لتأمين السلع.

وأوضح إنه في إطار حرص الحكومة على مصارحة الشعب المصرى بكافة ما يحدث تم عقد هذا المؤتمر لعرض عدد من الخطوات التي تمت في هذه الفترة وما سيتم للتعامل مع الأزمة العالمية غير المسبوقة التي ألقت بظلالها على مستوى العالم

وأضاف في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن كافة الدول بلا استثناء اتخذت قرارات تتعلق بالسياسات النقدية للتعامل مع هذا الأزمة.