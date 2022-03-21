محمد بن زايد يشيد بدور مصر المحورى كركيزة أساسية للأمن والاستقرار بالمنطقة

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بمدينة شرم الشيخ، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث عقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بأخيه ولى عهد أبو ظبى فى بلده الثانى مصر، مؤكداً اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص مصر على الاستمرار فى تعزيز التعاون الثنائى مع الإمارات فى مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسئولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التى يشهدها العالم والمنطقة.

من جانبه؛ أعرب الشيخ محمد بن زايد عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال من الرئيس، مشيداً بما تتسم به العلاقات المصرية الإماراتية من أخوة صادقة ووثيقة، ومؤكداً أن زيارته الحالية لمصر تأتى استمراراً لمسيرة العلاقات التاريخية والمتميزة التى تربط البلدين حكومةً وشعباً وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، ودعماً لأواصر التعاون الثنائى على جميع الأصعدة.

كما أشاد ولى عهد أبو ظبى فى هذا الإطار بدور مصر المحورى والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى المنطقة، وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربى المشترك على جميع المستويات، مثمناً التطور الكبير والنوعى الذى شهدته العلاقات المصرية الإماراتية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وغيرها، ومؤكداً الحرص المشترك للمضى قدماً نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات.