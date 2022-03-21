تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس 3 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة عزبة الوالدة، بمدينة حلوان، مما أسفر عن وفاة نجل شقيقتهم صعقًا بالكهرباء.

وتلقى المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث حلوان بلاغًا من أحد الأشخاص، مفاداه وفاة شقيقه ويدعى "محمد. ع"، 25 سنة، جزار ومقيم بدائرة القسم، أثناء عمله مع 3 من أشقاء والدته.

وبالانتقال والفحص تبين أن الضحية توفي أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة عزبة الوالدة، بصحبة 3 من أشقاء والدته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط كل من المتهمين وهم "أحمد. ش"، 53 سنة، موظف، "خالد. ش"، 48 سنة، موظف، "محمد. ش"، 25 سنة، عامل.

وبمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب عن الآثار داخل منزل ملك والدهم بصحبة نجل شقيقتهم وتوفي صعقا بالكهرباء، وعثر رجال المباحث على أدوات تستخدم في التنقيب عن الآثار وحفر عميق داخل المنزل المشار إليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.