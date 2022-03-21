خطة أمنية محكمة لتأمين تدريبات منتخب مصر قبل لقاء السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أنهى رجال الأمن خططهم لتأمين أفراد المنتخب الوطني قبل لقاء مصر والسنغال المرتقب يوم الجمعة في ستاد القاهرة، لتحقيق حلم الصعود لكأس العالم.

شملت بنود خطط التأمين للمجموعة الافريقية، وجود قوة تأمين مصاحبة للمنتخب الوطني بمقر الإقامة بأحد فنادق القاهرة، وقوة تأمين مصاحبة بملعب التدريب باستاد الدفاع الجوي، وخدمة أمنية مصاحبة في التنقلات.

وسيتم التنسيق لفرض السرية على التدريبات مع وضع ضوابط التواجد الإعلامي، ووجود قوة تأمين لمحيط الاستاد والبوابات بالتنسيق مع الداخلية، والتأمين لأرض المباراة والدرجات، فضلًا عن تأمين بعثة السنغال بواسطة الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية بإشراف اللواء محمد نبيل الدسوقي.

تحددت أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه، الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه، الدرجة الثانية 250 جنيهاً، الدرجة الثالثة 100 جنيه.