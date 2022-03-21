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محافظ البنك المركزي: "فيه دول قريبة مننا وصل فيها التضخم لأكثر من 50%"

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وصف طارق عامر، محافظ البنك المركزي، القرارات الاقتصادية التي أصدرت اليوم، بـ"القرارات الجيدة"، مضيفًا أن ردود الأفعال العالمية على تلك القرارات كان إيجابي للغاية.

وأضاف في مؤتمر صحفي من مقر مجلس الوزارء، اليوم الاثنين، أن الإجراءات التي تمت وفرت عملة صعبة لمصر سواء بالثقة أو بالإجراءات المصرفية، موضحًا أنه يعمل في مصر منذ 40 عامًا ولم يرى حجم هذه التنمية من قبل.

وأوضح: "نعتمد إلى حد كبير على شراء سلع وخدمات من الخارج وأصبح لدينا سمعة دولية وظهر هذا من السندات والشهادات الدولية، والاستقرار النقدي مهم للاقتصاد المصري".

وأضاف: "عبرنا أزمة وقمنا بحماية المواطن من ارتفاع الأسعار، والحماية كانت من خلال بناء احتياطي نقدي كبير وقمنا باستخدامه، ومصر من 3 دول في العالم لم يحدث فيها زيادة في مستويات التضخم، فيه دول قريبة مننا حصل فيها تضخم أكثر من 50%".

وأوضح: "كل هذا بسياسات الحكومة في التعامل مع كورونا والتوازن في الإغلاق وعدم الإغلاق وبالتالي شركات كبيرة لم تفقد فرص العمل، ونزلنا سيولة ضخمة عشان نساعد الناس، وأخذنا 21 مبادرة منها تخفيض الفايدة للمقترضين ودعم القطاع الخاص من خلال زيادة الائتمان".

وأوضح عامر: "الحركة في سعر الصرف كانت مهمة لإعادة تصحيح الوضع، وتعكس الأوضاع النقدية في العالم وفي مصر، كما أن التطورات في العالم خلال عامين كانوا صعبين جدًا، وأزمة كورونا كانت عنيفة، أطاحت بفرص عمل في الدول الكبيرة وأدت لإفلاس العديد من الشركات الصغيرة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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