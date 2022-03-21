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محافظ البنك المركزي: أزمة كورونا أدت لإفلاس عدد كبير من الشركات

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وصف طارق عامر، محافظ البنك المركزي، القرارات الاقتصادية التي أصدرت اليوم، بـ"القرارات الجيدة"، مضيفًا أن ردود الأفعال العالمية على تلك القرارات كان إيجابي للغاية.

وأضاف في مؤتمر صحفي من مقر مجلس الوزارء، اليوم الاثنين، أن الأولوية لنا توفير السيولة، وكان لابد أن نتسق دوليًا مع السياسات الاقتصادية الدولية الأخيرة".

وأوضح عامر: "الحركة في سعر الصرف كانت مهمة لإعادة تصحيح الوضع، وتعكس الأوضاع النقدية في العالم وفي مصر، كما أن التطورات في العالم خلال عامين كانوا صعبين جدًا، وأزمة كانت عنيفة، أطاحت بفرص عمل في الدول الكبيرة وأدت لإفلاس العديد من الشركات الصغيرة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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