رئيس الوزراء: وضعنا سيناريو متشائم حال استمرار الأزمة الحالية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن العالم لا يرى مدى زمني لانتهاء الأزمة الحالية، مضيفًا أننا وضعنا سيناريو متشائم في حال استمرار الأزمة، كما أنه لابد من وضع سيناريو كامل لهذا الأمر.

وأضاف على هامش مؤتمر صحفي عاجل مع محافظ البنك المركزي، المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية عمل على وضع وتنسيق كل الإجراءات التي تمكن مصر من الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، وأيضًا عمل على بعد اجتماعي وحماية للفئات.

وأضاف: "حاليًا الأسعار زادت بنسب غير مسبوقة خاصة النفط والسلع تسبب في ضغط شديد على الموازنة".