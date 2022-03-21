شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 346محضرا للمنشآت غير الملتزمة باشتراطات السلامة المهنية بالإسكندرية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف، على الدور الفعال الذى تقوم به مديرية القوى العاملة، برئاسة المستشار ياسر سعيد فى جميع المجالات.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الحكومة بإحكام السيطرة على جميع المنشآت، والتأكد من تحقيق السلامة والصحة المهنية للعاملين بها، والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا وتوفير حياة كريمة لهم.

واستمرت حملات التفتيش الدوري على جميع المنشآت بالمحافظة، حيث قامت مديرية القوى العاملة بالتفتيش على عدد 374 منشآة لضمان تحقيق السلامة والصحة المهنية للعاملين ، وعمل 52 حملة تفتيشية عادية ونوعية ، وأسفرت عن تحرير 346 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 147 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

وفي مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 558 منشأة، وعمل 48 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 205 محضراً ، وبحث 143 شكوى عمالية ، وعمل ندوتي توعية ، كما قامت باستخراج 2048 شهادة قياس مستوى المهارة، و 1452 رخصة مزاولة الحرفة.

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 54 ألفاً و 714 جنيها رعاية صحية لـ 105 عمال من المسجلين بالمديرية مصاريف علاج ، وتسجيل 155 عاملاً جديداً على المنظومة ليصبح إجمالي المسجلين 15076 عاملا.

وأكد المستشار ياسر سعيد مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 74 ترخيص ، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 21 أجنبياً ، وتلقي 36 طلب ترخيص لأول مرة ، و26 طلب تجديد ما زالت تحت البحث ، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.



جانب من الحملات (1)



جانب من الحملات (2)



جانب من الحملات (3)



جانب من الحملات (4)



