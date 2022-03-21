شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يشن حملات لمراجعة الرخص ويشمع كافيه ومحل ملابس شهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، اجتماعا مع الإدارات التنفيذية من التعليم والأوقاف والأزهر والصحة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لوضع استراتيجية وتنسيق وتعاون مشترك، لتوعية الفئات المستهدفة من المجتمع نحو مختلف الموضوعات الخاصه بالقضايا السكانية، بناءً علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفى سياق آخر، شن حي الدقي حملة تحت إشراف اللواء احمد عبد الفتاح رئيس الحي لمراجعة رخص المحلات والتفتيش عليها للتأكد من سلامة اللحوم والأسماك التي تقدم للمواطنين بالتنسيق مع الطب البيطري، وتم رصد شقة سكنية تم تحويلها الي مطبخ ومخزن بشارع جدة، وتم إيقاف النشاط بالتحفظ علي الأدوات المستخدمة، وتبين وجود حوالي نصف طن زيت يتم إعدة استخدامه مرة أخري، كما تم تحرير محضر إشغال للطريق العام لكافيه شهير في شارع امتداد نادي الصيد .

كما تم رصد افتتاح كافيه بشارع النخيل بدون ترخيص وتم إيقاف النشاط في الحال وتوعيته بسرعة التوجه لرخص المحلات لاستخراج التراخيص اللازمة للسماح له بممارسة هذا النشاط، وتم إيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.

وأغلق حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح محل ملابس شهير بشارع ثروت بجوار جامعة القاهرة، لتكرار إشغال الطريق العام، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق ورخص المحلات وذلك بعد تحرير عدة محاضر إشغال للطريق العام ووعدم التزامه بها.



رئيس الحى فى الحملات



جانب من حملات حى الدقى



حملات حى الدقى