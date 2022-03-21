شكرا لقرائتكم خبر عن لجان المراقبة تطالب الأعضاء المنتدبين للعمل بكنترولات الثانوية بتحديث بياناتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة، الأعضاء المنتدبين للعمل بكنترولات امتحانات الثانوية العام الماضي 2021 بتحديث البيانات استعدادا لامتحان الثانوية العامة العام الجارى، حيث وجهت لجان النظام والمراقبة المشاركين في امتحانات الثانوية العام الماضي بضرورة إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومى وكود الموظف.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022.

جاء ذلك فى كتاب التعليمات وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، والذى تم تعميمه على المديريات التعليمية.

وأوضحت الوزارة أنه يسمح للطالب بأداء امتحان الثانوية العامة4 سنوات، موضحة أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.

وأكدت الوزارة، أن الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد، أما الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في امتحانات الدور الأول.