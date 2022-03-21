شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا للعشوائية.. تسليم أسر مناطق الجيارة وحوش الغجر وحدات مفروشة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رصد الخليج 365، أعمال نقل وإزالة مناطق السكر والليمون والجيارة خلف سور مجرى العيون بمصر القديمة ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية، حيث يتم إزالة 520 عقار، ونقل 1660 اسرة لوحدات مفروشة بمشروع الخيالة.

وتتم أعمال التسكين بمشروع كمبوند الخيالة بالتوازي مع أعمال الإخلاء وتسليم المستحقين وحدات سكنية جاهزة التسليم بالفرش والأثاثات والأجهزة الكهربائية إلى جانب توفير سيارات وفرق عمل معاونة للأهالي في نقل متعلقاتهم .

وساهمت مشروعات الإسكان التي أقامتها الدولة بديل العشوائيات على أرض المحافظة في تطوير العاصمة والتخلص من المناطق العشوائية بها، كما ساهمت في توفير حياة كريمة لقاطنيها بمساكن آمنة تتوافر بها كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.

جدير بالذكر، أنه تم توفير خطوط لأتوبيسات النقل العام من جامع عمرو بن العاص لمدينة الخيالة التى أقامتها الدولة بديلا للعشوائيات، إلى جانب توفير عدة منافذ للخبز والخضار والفاكهة والسلع الغذائية لخدمة المواطنين الذين تم نقلهم من مناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة لهناك.