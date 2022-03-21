الداخلية تنظم احتفالية وتوزع هدايا عينية على أسر النزلاء والمفرج عنهم بمناسبة قرب شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، احتفالية بمنطقة مراكز إصلاح وتأهيل وادي النطرون الجديدة، لعدد من المُفرج عنهم وأسر النزلاء، في إطار مشاركة أجهزة الوزارة في احتفالات عيد الأم وحلول شهر رمضان المبارك لعام 2022، وتم خلال الحفل توزيع العديد من المساعدات العينية عليهم.

جاء ذلك في إطار مشاركة أجهزة وزارة الداخلية في احتفالات عيد الأم وحلول شهر رمضان المبارك لعام 2022 ، وحرص وزارة الداخلية على تطوير أُطر العلاقة بين الشرطة والشعب من خلال الاستجابة لتطلعات ومتطلبات المواطنين بهدف تعميق أواصر التواصل الاجتماعي، وإتاحة الفرصة للمُفرج عنهم وأسر النزلاء للاحتفال بهذه المناسبة.

وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.