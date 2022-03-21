حريق داخل شقة سكنية فى الشيخ زايد.. والمعاينة ترجح حدوث ماس كهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الاثنين، حريقا شب داخل شقة سكنية بمدينة الشيخ زايد دون إصابات.

تلقلا مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بمدينة الشيخ زايد.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع مدير إطفاء أكتوبر.

حاصرت قوات الدفاع المدني مصدر النيران داخل شقة، ومنع امتدادها إلى الوحدات المجاورة، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجددها.

تحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة الوقوف على ملابسات الحريق في الوقت الذي رجح الفحص المبدئي حدوث ماس كهربائي نتج عنه الحريق.