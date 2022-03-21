رئيسا الاستثمار والمؤسسة الألمانية للشرق الأوسط يبحثان فرص الشراكة بين البلدين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

استقبل المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الإثنين، وفدًا من كبرى الشركات الألمانية برئاسة مارتين هيرين كنشت، رئيس المؤسسة الألمانية للشرق الأوسط؛ لبحث فرص زيادة الاستثمارات الألمانية إلى مصر.

وقال عبد الوهاب: إن قصص نجاح الاستثمارات الألمانية في مصر هي عامل الجذب الرئيسي للاستثمارات الألمانية الجديدة؛ حيث نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بشقَّيه التشريعي والتنفيذي، في جذب عدد كبير من الشركات الألمانية، وتضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي من ألمانيا إلى مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، على الرغم من تباطؤ النمو العالمي، حيث شهد العام المالي الماضي وحده تأسيس نحو 70 شركة باستثمارات ألمانية، وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من ألمانيا بنسبة 12% خلال عام واحد، موضحًا أن الطموح المشترك لمجتمعَي الأعمال في البلدين يتجاوز هذه المعدلات.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القيمة المضافة المرتفعة للاستثمارات الألمانية، ونقل التكنولوجيا الحديثة، خصوصًا أن النسبة الكبرى من الاستثمارات الألمانية تتركز في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى الاستثمارات الألمانية المتنوعة في قطاعات الخدمات والتمويل والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، خلال لقائه الشركات الألمانية، ما قامت به الحكومة المصرية من جهود لتهيئة بيئة استثمار جاذبة؛ حيث تم منح الشركات حوافز ضريبية واستثمارية وفقاً لأهداف التنمية التي وضعتها الدولة، ومنح حوافز استثمارية جديدة للمشروعات العاملة في مجال الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي وتوطين الصناعة، فضلًا عن تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الألمانية للشرق الأوسط تعتبر أقدم وأكبر مؤسسة في ألمانيا تعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية بين ألمانيا ودول الشرق الأوسط، حيث تقوم بدعم الشركات الأعضاء؛ بهدف تطوير العلاقات التجارية وتنمية الاستثمارات بين ألمانيا وتلك الدول.