بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء وأماكن سقوط الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس بارد نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، شديد البرودة ليلا.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم، أن الطقس على المناطق الجنوبية دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا.

وتابعت الهيئة: يوجد نشاط رياح وفرص سقوط أمطار على القاهرة وجنوب الوجه البحري بنسبة 20%، و30% على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء بنسبة 40%.

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة على النحو التالي: