رئيس الأسقفية مهنئًا بعيد الأم: غريزة الأمومة تغمر حياتنا بالمحبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية جموع الأمهات بيوم عيد الأم، مؤكدًا أن هذا اليوم يأتي كل عام ليذكرنا بقيمة الأمومة كغريزة غرسها الله في قلوب النساء لتغمر الحياة محبة وعطفًا وإنسانية.

وقال رئيس الأساقفة إن عيد الأم فرصة حقيقية لتذكر الأمهات التي رحلت عنا وللاحتفاء بعظمة تضحياتهن موجهًا تهنئة خاصة لأمهات شهداء الوطن التي ذاقت مرارة الفقد بعد أن قدمت أبنًا للتضحية فداء لبلاده.

وأكد رئيس الأساقفة إن هذا اليوم يذكرنا بوصايا الكتاب المقدس الذي يأمر بحسن معاملة الأب والأم مستشهدًا بآية من سفر الخروج “ أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ لِكَيْ تَطُولَ أَيَّامُكَ عَلَى الأَرْضِ الَّتِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ”.