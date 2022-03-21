الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستعد لانطلاق كأس العالم للخماسي الحديث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

الجامعة الأمريكية بالقاهرة، تواصل استعداداتها لاستقبال بطولة كأس العالم للخماسي الحديث، مع وضع اللمسات النهائية للبطولة التي تنطلق غداً - الثلاثاء - 22 مارس الجاري على ملاعب الجامعة في القاهرة الجديدة وتستمر حتى السابع والعشرين من الشهر ذاته.

وقررت إدارة الجامعة تحويل ملاعب التدريب المختلفة إلى ملاعب مخصصة لممارسة مسابقات الخماسي الحديث التي تشمل "السباحة، والمبارزة والفروسية والعدو والرماية".

وقال شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي ومدير الرياضة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بأن "ملاعب التدريب بالجامعة ستشمل مسابقات الفروسية والجري، بينما ستقام المبارزة والرماية في القاعة المغطاة (أرتوك)، بينما تقام مسابقات السباحة بحمام السباحة الأوليمبي للجامعة." وأضاف العريان أن "الاستعدادات تشمل أيضا إقامة اسطبلات خيل متحركة في مساحات الجامعة الشاسعة لمسابقات الفروسية مشيراً إلى أن طلاب الجامعة يشاركون بكل حماس في تجهيزات البطولة حيث تطوع 120 طالباً وطالبة من الجامعة للعمل في جميع مراحل البطولة مع مختلف اللجان من أجل إظهار البطولة بصورة لائقة".

وأوضح أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة ستستقبل 40 دولة من مختلف انحاء العالم منها مصر المشاركة بقائمة تضم 24 لاعبا ولاعبة، حيث يتواجد 12 لاعبا على صعيد الرجال ومثلهم لمسابقة السيدات، وتأتي اللاعبة الأوليمبية "هايدي مرسي" كابتن منتخب مصر للسيدات والطالبة بالجامعة على رأس قائمة منتخب السيدات المصري.

وتعتبر الجامعة الأمريكية هي أول جامعة في مصر تستضيف منافسات الكبار لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث منذ أن بدأت مصر في استضافتها بداية من عام 2014، بسبب توافر الامكانيات الملائمة طبقا للمواصفات الدولية الجديدة لاستضافة هذا الحدث الدولي الهام، إلى جانب إيمانها بدورها في خدمة المجتمع، والرياضة المصرية والدولية.

يذكر أن الجامعة تتعاون تعاوناً وثيقاً مع الاتحاد المصري للخماسي الحديث للعمل على إنجاح البطولة والخروج بالمظهر اللائق بأسم ومكانة مصر الدولية، ودائماً ما تتعاون أيضا بشكل مستمر مع وزارة الشباب والرياضة والتعليم العالي في استضافة العديد من الفعاليات الرياضية مثل بطولة الجامعات التي استضافتها الجامعة مؤخرا وكذلك إتاحة ملاعبها لتدريب المنتخب القومي في الرياضات المختلفة.