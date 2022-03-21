وزيرة التضامن: لدينا 4 ملايين "كرتونة رمضان" و600 ألف وجبة ساخنة لتوزيعها على المستحقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي إنه يتم حاليًّا إجراء حصر لما يتم تجهيزه وتوفيره من "كرتونة رمضان"؛ لتوزيعها على المواطنين المستحقين على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الاجتماع الثاني للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والسفير هشام سيف، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، واللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسؤولي الجهات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير تناول نتائج الرصد الميداني الذي يتم في مختلف المحافظات للتأكد من توافر السلع الغذائية بالسوق المحلية، والتي أشارت إلى عدة مؤشرات إيجابية تتمثل في رصد توافر السلع الأساسية بالمحلات التجارية الكبرى والصغرى بالمحافظات بأسعار مناسبة للمواطنين، واستقرار أسعار الدواجن والأسماك، مع حدوث انخفاض في أسعار باقي السلع الأساسية في الأسواق، وذلك بتأثير آليات الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات.

وأشارت القباج إلى أننا لدينا حالياً ما يزيد على 4 ملايين كرتونة، بالإضافة إلى ما يزيد على 600 ألف وجبة ساخنة، يتم توزيعها على المستحقين، مؤكدةً أن هناك معايير لاستهداف الأسر التي تحصل على هذه السلع؛ من خلال الاعتماد على القواعد الخاصة بـ"تكافل وكرامة"، أو دور الأيتام والمسنين، وغيرهم من المستحقين.

ونوه اللواء وليد أبو المجد، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، بالجهود المبذولة للتوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للقوات المسلحة، لافتًا إلى التعاون مع القطاع الخاص في هذا الصدد، بمشاركة نحو 14 شركة في 14 محافظة، بخلاف المنافذ الثابتة والمتحركة الموجودة.

وتابع رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة إلى أن هناك تكليفًا بتجهيز وتوفير 2 مليون "كرتونة رمضان"، لتوزيعها على المواطنين بعدد من المحافظات، مؤكداً: لدينا وفرة في السلع الجاهزة للطرح من خلال المنافذ المختلفة.