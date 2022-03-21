"عبدالغفار" و"الخشت" ورئيس الهيئة الهندسية يتفقدون إنشاء المعهد القومي الجديد للأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، صباح اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمستشفى المعهد القومي للأورام الجديد "500 - 500" بمدينة الشيخ زايد، في إطار المتابعة المُستمرة للوقوف على الوضع الحالي للمستشفى واستكمال إنشائه.

وأكد الوزير أهمية هذا المشروع القومي، مشددًا على أهمية المتابعة المُستمرة للعمل في المشروع لتقديم خدمة علاجية وطبية بجودة عالمية لمرضى الأورام وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين.

واستمع الوزير لشرح تفصيلي حول سير الأعمال الإنشائية ومعدلات العمل، وما تم تنفيذه من خطوات، والمُقترحات والتصورات لخطة العمل للمراحل القادمة من المشروع، ووجه الوزير بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، واتباع أعلى معايير الجودة في تنفيذ العمل.

وأشار إلى أن مشروع المعهد القومي للأورام الجديد يعُد إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، موضحا الدور المحوري للمعهد في تقديم خدماته لملايين المرضى من مختلف محافظات الجمهورية في تخصص حيوى ودقيق وهو علاج الأورام، مشددًا على الاستمرار في تطوير المستوى التعليمي والطبي لمنظومة المستشفيات الجامعية، وتعظيم دورها في تقديم خدمة علاجية وصحية مُتميزة.

ومن جانبه، أكد الدكتور الخشت أن مستشفى "500 - 500" تعتبر من المشروعات القومية التي تستهدف توفير أفضل تجربة علاجية لمرضى السرطان على أعلى مستوى علاجي وتشغيلي وهندسي.

وعلى هامش الجولة التفقدية، تم عقد اجتماع لشرح الموقف الحالي للمشروع وأعمال الإنشاءات التي تمت ونسب الإنجاز التي تحققت حتى الآن بالمشروع، كما تم استعراض ومناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه المشروع نظرًا لظروف جائحة كورونا.

وكان مجلس أمناء مستشفى "500 - 500" الجديد برئاسة الدكتور محمد الخشت، قد وضع رؤية مستقبلية لاستهداف إنجاز ملموس وتسريع الأعمال الإنشائية والتجهيزات الطبية لبدء الخدمة العلاجية بالمستشفى واستقبال المرضى؛ للمساهمة في رفع أكبر عبء ممكن عن مريض السرطان، مستعينين بأفضل وأحدث نتاج للعقول الطبية بالعالم.

ونجح القائمون على المشروع في رفع معدلات الإنجاز بالمرحلة الأولى للمشروع، والذي يُعد أكبر مستشفى تعليمي مُتخصص ومُتكامل في الشرق الأوسط لعلاج مختلف أنواع الأورام لجميع الأعمار، والذي من المُخطط افتتاح المرحلة الأولى منه قريبًا.

ويُعتبر مستشفى معهد الأورام الجديد ضمن 3 صروح طبية حديثة تنفذها جامعة القاهرة في نطاق محافظة الجيزة وهي مستشفى ثابت ثابت بالهرم، ومستشفى الأورام الجديد "500 - 500" بمدينة الشيخ زايد، والمجمع الطبي لعلاج الأطفال بمدينة 6 أكتوبر.

جدير بالذكر أن المعهد القومي للأورام الجديد بمدينة الشيخ زايد "500 - 500"، يُقام على مساحة إجمالية تُقدر بنحو 844,000 مترا مُسطحا وبنسبة بنائية تبلغ 38% وقدرة استيعابية 1,020 سريرًا، ويتكون من مستشفى تعليمي مُتخصص ومتكامل لعلاج كافة أنواع الأورام وكافة الأعمار بسعة 1,020 سريرًا بالقسم الداخلي، و500 سرير بوحدة علاج اليوم الواحد، و60 غرفة عمليات كبرى، و15 جهازًا للعلاج الإشعاعي، ومركز متكامل لأبحاث السرطان المُتطورة ويضم معامل للأبحاث المعملية التي تُغطي كل مجالات العلوم الخاصة بالوقاية وتشخيص وعلاج الأورام، كما يشمل المشروع منشأة مُتكاملة ومعتمدة لحيوانات التجارب الدوائية والجراحية، وبنوكًا للخلايا الجذعية والجينات الوراثية المُرتبطة بالسرطان.