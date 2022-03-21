شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إزالة 37 مخالفة على منافع الرى بمحافظة أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى الإدارة العامة لرى أسيوط، حملة لإزالة التعديات على منافع الرىحيث تم تنفيذ 37 قرار إزالة بمسطح 13890 مترا مربعا عبارة عن مبانى أسوار بالبلوك الأبيض والأسمنت وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.

أكد المهندس السيد شلبى، رئيس مصلحة الرى على تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الري والصرف من التعدياتوالتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.

يشار الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى يتابع على مدار الساعة المجهودات المبذولة فى ذات الشأن وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإزالة كافة التعديات المقامة على المجارى المائية ووفقا للبيانات الواردة من الإدارات العامة للرى المختصة، والإفادة بتقرير يومى عن المخالفات التى يتم إحالتها للنيابة العسكرية.

جدير بالذكر، أن اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.