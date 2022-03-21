شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: التدخين يرفع احتمال إصابتك بأمراض الفم وننصح بالإقلاع عن تلك العادة السيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن التدخين يزيد من احتمالية إصابتك بأمراض الفم وطالبت الوزارة المدخنين بالإقلاع عن التدخين.

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن أضرار التدخين السلبية على الأطفال، مؤكدة أنهم يستنشقون حرالى 4000 مادة كميائية منها 50 مادة مسببة للسرطان.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن التدخين يسبب الإصابة بالأمراض القلبية وكذلك بأمراض الجهاز التنفسى.

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين المدخنين إلى الاتصال بالخط الساخن الخاص 16805 للإقلاع عن التدخين والحفاظ على الصحة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الخط الساخن يوفر لك كل سبل الدعم والمساعدة بالمجان وأكدت أن التدخين ضار جدا بالصحة ويسبب مضاعفات خطرة.