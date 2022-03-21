شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توزع هدايا على أسر النزلاء والمفرج عنهم بمناسبة رمضان وعيد الأم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم قطاع الحماية المُجتمعية احتفالية (بمنطقة مراكز إصلاح وتأهيل وادى النطرون الجديدة)، لعدد من المُفرج عنهم وأسر النزلاء، وتم خلال الحفل توزيع العديد من المساعدات العينية عليهم، فى إطار مشاركة أجهزة وزارة الداخلية فى احتفالات عيد الأم وحلول شهر رمضان المبارك لعام 2022، وحرص وزارة الداخلية على تطوير أُطر العلاقة بين الشرطة والشعب من خلال الاستجابة لتطلعات ومتطلبات المواطنين بهدف تعميق أواصر التواصل الإجتماعى، وإتاحة الفرصة للمُفرج عنهم وأسر النزلاء للإحتفال بهذه المناسبة .

جاء ذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتولي وزارة الداخلية اهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني"، من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.



توزيع هدايا



جانب من الاحتفال



الاحتفال