شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطانى بالقاهرة يحتفل بعيد الأم برفقة والدته المتواجدة فى مصر.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل جاريث بايلى، السفير البريطانى بالقاهرة، بعيد الأم، برفقة والدته المتواجدة فى مصر هذه الفترة، وقال فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"اليوم أنا محظوظ للاحتفال بعيد الأم مع أمي بجانبي خلال زيارتها لمصر الجميلة، عيد أم سعيد لجميع الأمهات! كلمة شكرا لا تكفي لكل ما تفعلونه من أجلنا".



جاريث بايلى

ومن جهة أخرى، كان السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، قد قال إن التعليم هو القلب النابض للعلاقات البريطانية المصرية، وأحد أهم أولويات الشراكة التي تحظي باهتمام القيادة في كلا الدولتين.

وأضاف في كلمته في حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين الذين قدموا إسهامات لمصر بعد عودتهم من الممكلة المتحدة، أنه كان يعتقد أن تغير المناخ سيكون أبرز أولويات منصبه، نظرا لاستضافة الممكلة المتحدة لكوب 26 في جلاسجو العام الماضى، واستضافة مصر لكوب 27 في شرم الشيخ هذا العام، وعمل كلا البلدين في هذا الملف، لكنه اكتشف أن التعليم هو كذلك من أبرز القضايا التى تهم البلدين، إذا لم يكن هو الأهم.

وأكد أن الحكومة البريطانية تولي اهتماما بالغا بالتعليم، لافتا إلى أن كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدثان دائما عن التعليم أثناء مناقشتهما ويبحثان كيفية تعزيزه بين البلدين.