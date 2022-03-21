شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تحتفل بتخريج دفعة برنامج تأهيل القيادات الشبابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت نقابة المعلمين بالتعاون مع اتحاد النقابات المهنية حفل تخريج دفعة برنامج تأهيل القيادات الشبابية وقيادات الجهاز الإداري للدولة تحت شعار " قائد.. وطني.. متميز "، في إطار خطة الدولة للاهتمام بتنمية الكوادر الشبابية.

وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد النقابات المهنية، أن البرنامج يهدف إلى توعيه قادة المستقبل بالقضايا المعاصرة ، وتعزيز قدراتهم في التغلب على التحديات بأسلوب علمى ، يتفق مع أحدث المعايير والمتغيرات في قطاع التنمية البشرية واطلاعهم على أحدث ماوصلت إليه الثورة الصناعية.

ومن جانبه، أشار الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين إلى أن استراتيجية الدولة تحث على الأخذ بيد الشباب في كافة محافظات الجمهورية وتأهيلهم، وتوفير الوسائل المناسبة لدعم المواهب والطاقات الإبداعية وتمكينها.

وأشاد الدكتور أحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة ، بالدور الذي تلعبه نقابة المعلمين في دعم وتطوير القيادات الشبابية وتنمية قدراتهم، بما يسهم في دعم خطط وأهداف الدولة للتنمية.