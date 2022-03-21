شكرا لقرائتكم خبر عن قومى المرأة: وصول مصريتين لقائمة فوربس للسيدات الأكثر تأثيرا بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلي كل من، هدی منصور المدير العام للتحول الرقمي الذكي في SAP لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وريم أسعد نائب رئيس إحدى الشركات العالمية، لاختيارهما على قائمة أقوى 50 سيدة أعمال في منطقة الشرق الأوسط 2022 في قائمة فوربس للخمسة سيدات الأكثر تأثيرا في التكنولوجيا في الشرق الأوسط.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ سعادتها وفخرها لوصول مصريتين علي قائمة فوربس للخمسة سيدات الأكثر تأثيرا في التكنولوجيا في الشرق الأوسط، حيث قادت كل منهما شركاتهما إلى اجتياز التوقعات في عام 2021، مؤكدة أنهما نموذج نفخر بهما جميعا وأن المرأة المصرية أثبتت جدراتها فى شتي المجالات.

جدير بالذكر، أن قائمة أقوى 50 سيدة أعمال في منطقة الشرق الأوسط لهذا العام تضم 19 جنسية مختلفة يعملن في 17 قطاعًا، وتتصدر كل من، الإمارات ومصر القائمة بـ 7 مشاركات، فقد انضمت ريم أسعد إحدى الشركات العالمية في أوائل عام 2020 وأصبحت أول امرأة تعين نائبًا للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتولت السيدة هدى منصور منصبها الحالي في نهاية عام 2021 لتصبح أول امرأة من الشرق الأوسط تتولى هذا المنصب حيث تغطي منطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 75 دولة.

كما أسست شبكة سيدات أعمال (SAP) في مصر والتي تعزز الحوار المفتوح وتكافؤ الفرص للنساء، وتعاونت أيضًا مع أهداف الأمم المتحدة للإنتاج والتنمية في مصر والتي تهدف إلى تعزيز الأفكار والمبادرات المستدامة من قبل الشركات الناشئة التي تتضمن الشمولية والتنوع والابتكار.