شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشارك فى افتتاح مؤتمر خدمات الحج والعمرة بجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، في افتتاح مؤتمر خدمات الحج والعمرة بجدة الذي افتتح بحضور الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج.

والتقى وزير الأوقاف عددًا من وزراء الشئون الإسلامية والأوقاف، على هامش أعمال المؤتمر، حيث التقى الشيخ خالد بن على آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية بدولة البحرين الشقيقة، كما التقى الدكتور محمد الخلايلة وزير الشئون الإسلامية والمقدسات بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والتقي الدكتور محمد بن مطر الكعبي رئيس هيئة الشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومعالي الشيخ عبد الله السالمي وزير الشئون الإسلامية والأوقاف بسلطنة عمان الشقيقة، كما التقى كل من، وزير الشئون الدينية بدولة ماليزيا والدكتور عبد الرحمن الزيد نائب رئيس رابطة العالم الإسلامي والمهندس عبد الرحمن بن عداس الرئيس التنفيذي لبرنامج ضيوف الرحمن.

وتم خلال هذه اللقاءات تبادل بعض الرؤى حول الموضوعات والقضايا الدينية وبخاصة القضايا العصرية المتصلة ببناء الدولة والحفاظ عليها ومفهوم الدولة وتطورها في العصر الحديث، حيث أهدى وزير الأوقاف عددًا من الوزراء بعض إصدارات وزارة الأوقاف وبخاصة كتاب الدولة مفهومها وتطورها ، مع تبادل الحديث حول التعاون المستمر في نشر الفكر الوسطي المستنير ومجابهة الأفكار الظلامية والمتطرفة .