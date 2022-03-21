شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء تعلن خريطة برامجها فى رمضان.. وحملة جديدة بعنوان "خلى رمضانك أجر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دار الافتاء عن خريطة برامجها لشهر رمضان المبارك، بإطلاقها حملة جديدة تحت عنوان "خلي رمضانك أجر"، حيث سيتم هذا العام إطلاق كتاب جديد إلكتروني ينظم لك الوقت خلال شهر رمضان المبارك فيه برامج متعددة برنامج لربات البيوت، برنامج للموظف والعامل، برنامج للطلاب.

وأوضحت الدار، أن الكتاب مقسم حسب الوقت أو الفئة العمرية أو التفرغ والعمل، وتذكير بمختلف انواع العبادات والسنن التي تعينك على طاعة الله ، مع عدد من الباقات المميزة أيضًا وهى :

شهر الخير

رقق قلبك

مفتي وفتوى في رمضان

فتوى هنية ساعة مغربية

فتوى من نور ساعة سحور

شمائل نبي الرحمة

أدعية

أحاديث

آداب الصيام

ما يفطر وما لا يفطر

ما يجوز وما لا يجوز

سنن مهجورة

الأذكار اليومية

دعاء اليوم

سنن كان يفعلها رسول الله

من أقوال الصالحين

علموهم في الصغر

تأملات في كتاب الله

حياة النبي في رمضان