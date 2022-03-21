شكرا لقرائتكم خبر عن البطريرك المارونى يلتقى الإمام الطيب بمقر المشيخة بالدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار صباح اليوم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك انطاكية وسائر المشرق، فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر بمقر المشيخة بالدراسة.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية والتعايش المسيحي الإسلامي ودور الكنيسة المارونية والكاثوليكية والأزهر في تكريس سبل المحبة والسلام والعيش المشترك.

و تطرق اللقاء الي العلاقات المصرية و اللبنانية ودعم الرئيس السيسي للبنان ، ووثيقة الأخوة الإنسانية، وتاريخ العلاقات المميزة بين الكنيسة الكاثوليكية والازهر الشريف.

رافق غبطة البطريرك في زيارته وفد رفيع يتقدمه سيادة المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال افريقيا، والسفير على الحلبي سفير لبنان بالقاهرة، والأب نبيل رفول رئيس الرسالة المارونية في مصر، والخوري نبيل هب الريح راعي كنيسة القديس يوسف المارونية.