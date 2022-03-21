شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر أحكام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 5 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين أحكام جلسة المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 5 مارس 2022، في 9 دعاوي نظرت خلال الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر وعضوية المستشارين محمد خيرى طه النجار، ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار، والدكتور طارق عبد الجواد شبل، وخالد أحمد رأفت دسوقى وعلاء الدين أحمد السيد، كما حضر الجلسة المستشار عوض عبد الحميد عبد الله رئيس هيئة المفوضين، ومحمد ناجي عبد السميع أمين السر.