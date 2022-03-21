شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنفذ أعمال تطوير لمحاور اللبينى وعثمان محرم والتحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة إنجاز المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية لتحقيق الاستفادة من المواطنين.

وقامت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطرق بالمحافظة بمتابعة من المهندسة نجوي السعيد مدير المديرية باستكمال أعمال الطبقة الرابطة بشارع التحرير بطول 2كم ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وجاري استكمال اعمال التطوير والرصف .

كما قامت محافظة الجيزة بتنفيذ اعمال رصف الطبقة الرابطة لشارع عثمان محرم الواقع بأحياء العمرانية والطالبية وذلك ضمن اعمال الخطة الاستثمارية والجاري تطويرة بطول 3كم ومتوسط عرض 25م .

وقامت محافظة الجيزة باستكمال الطبقة الرابطة بطريق اللبيني ضمن اعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري حيث تنفذ الأعمال بدءا من الطريق الدائري الشمالي حتى الدائري الجنوبي بطول ٥كم ومتوسط عرض 30م .