شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق اتحاد العمال: قرار تحديد سعر رغيف العيش يؤكد انحياز الدولة للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عادل عبدالفضيل، أمين صندوق اتحاد العمال، رئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، رئيس النقابة العامة للضرائب والجمارك والمالية، بقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين، والذى نص فى مادته الأولى على أن يُحدد سعر الخبز الحر لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر، موضحا أن هذا القرار يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس السيسي بحماية المواطن المصرى البسيط من جشع التجار وتداعيات التحديات الداخلية والخارجية، ويؤكد انحياز القيادة السياسية للمواطن البسيط، وفى اتجاه سياسات الدولة نحو حياة كريمة للشعب المصرى وفى القلب منه العمال.

وأوضح عبد الفضيل، فى تصريحات صحفية، أن هذا القرار تاريخى خاصة وأنه حدد التسعيرة المفروضة على الجميع، بأن يكون بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 45 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 65 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جراماً، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، كما أشار إلى أن يكون بيع الخبز الفينو، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 40 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 60 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جراماً،وهو ما يؤكد جدية الدولة في تشديد الرقابة.

وثمن عبد الفضيل مبدأ العقاب في القرار بما يؤكد الجدية في التطبيق حيث يعاقب كل من يخالف القرار، بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، طبقاً لنص المادة 22 مكرراً “ج”، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.