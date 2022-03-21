شكرا لقرائتكم خبر عن "نقابة التجارة": عملة تذكارية لمرور 5 سنوات على تأسيس اللجنة لصناع المجوهرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد عبد ربه رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر للحكومة برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الذى أصدر قرارة رقم 18 لسنة 2022 بإصدار عملة تذكارية فضية فئة 5 جنيهات باسم اللجنة النقابية للعاملين بتجارة وصناعة المجوهرات بمناسبة مرور 5 سنوات على تأسيسها، مشيرا إلى أنها ضمن مجموعة من اللجان النقابية التى انشأت حديثا منها مدينة دمياط للأثاث وبعض المحلات والاسواق التجارية الأخرى .

وأكد عبد ربه، جاء ذلك خلال الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالتجارة، مساندة الدولة في بناء المشروعات القومية العملاقة التى توفر فرص عمل وتحقق التنمية نحو مستقبل افضل، والتأكيد على دعم كافة برامج الحماية الاجتماعية وحياة كريمة، وإيلاء أهمية للتوسع فى العضوية النقابية والاستثمار الامثل لموارد النقابة من أجل زيادة موارد النقابة وتقديم خدمات صحية واجتماعية للعمال، وتثمين دور الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته فى تخفيض الأسعار وخاصة رغيف الخبز وزيادة سعر توريد القمح للفلاح وطرح السلع الغذائية المدعومة لمواجهة المتلاعبين بالاسعار، والاشادة بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق تحيا مصر لتوفير السلع منخفضة الأسعار من أجل حماية المواطنين البسطاء أصحاب الدخول المحدودة .

ووجه رئيس النقابة العامة التهنئة للمرأة المصرية بمناسبة شهر مارس وما يحمله من مناسبات منها عيد الأم، ويوم المرأة العالمى، وعيد المرأة المصرية مثمنا دورها فى المشاركة فى تنمية المجتمع وحمايته من كافة التحديات التى مرت على مصر من وباء كورونا وغيره، مؤكدا على سياساتها مع شقيقاتها من النقابات الأخرى والشركاء الاجتماعيين فى إطار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى تحقيق العديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية للعاملين وإقامة علاقات عمالية متوزانة بين أصحاب العمل ووزارة القوى العاملة والتى أسفرت عن حل العديد من المشكلات وصرف العلاوات الدورية والاجتماعية بالقطاع الخاص وشاركت فى مناقشة مشروعات القوانين التى تهم العمل والعمال ومن أهمها مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على مجلس النواب، و قانون الخدمة المدنية المطبق الان علي العاملين بالحكومة ، وقانون التأمين الصحى الشامل ،وقانون النقابات العمالية وحرية حق التنظيم والذي اجريت على أساسه الانتخابات السابقة،مؤكدا على استعداد النقابة لمرحلة جديدة في الانتخابات القادمة منتصف العام الحالي..

وفي مجال التدريب والتثقيف، قال رئيس النقابة العامة حرص النقابة علي تنفيذ برنامج متقدم لاعداد الكوارد العمالية والذي استفاد منة اعضاء اللجان النقابية وهيئات المكاتب واصبحوا قادرين علي ممارسة الاداء والحوار والقدرة علي المفاوضة مسلحين بالتشريعات الوطنية واتفاقيات العمل العربية والدولية،موضحا الاستمرار في تنفيذ هذة الخطة التثقيفية من اجل اختيار عناصر نقابية واعية في المستقبل،وفي مجال العلاقات العمالية الخارجية حرصت النقابة العامة علي تعميق التعاون مع المنظمات النقابية العربية والافريقية وبعض الدول الاجنبية بها بما يعظم من الدوى الوطني الداعم للجهود الدبلوماسية التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حتي حصلت مصر علي مكانة متقدمة ومتميزة بين دول العالم .

وبعثت النقابة العامة للعاملين بالتجارة ببرقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي جددت خلالها الثقة في "الرئيس"، ووصفته بأنه قائد مسيرة التنمية وفوضته في اتخاذ مايلزم من قرارات لحماية الأمن القومي في الداخل والخارج،ووجهت الشكر إلى الحكومة علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وخاصة قرارارت رفع الحد الأدني للأجور والمعاشات والعلاوات لمواجهة غلاء الأسعار كجزء من الدعم والحماية.