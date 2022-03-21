شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية لتكريم الأمهات المثالية ويوم اليتيم لمؤسسة "أبو العينين" فى الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مؤسسة أبو العينين، للنشاط الاجتماعي والخيري، الاحتفال السنوي الكبير لتكريم الأمهات المثاليات على مستوي محافظة الجيزة والاحتفال بيوم اليتيم، بحضور عدد من القيادات الحزبية والتنفيذية بمحافظة الجيزة.

وأقيم الاحتفال بالقاعة الكبرى لنادي الجيزة الرياضي، وسط السعادة والسرور التي غمرة الأمهات المثاليات والأطفال وذو الاحتياجات الخاصة، وتخلل الاحتفال فقرات فنية ابتداء بالابتهالات الدينية وفقرات غنائية وفقرة التنورة، وتقدمت ناهد سعد مماثلة عن مؤسسة أبو العينين بتقديم الهدايا إلى الأطفال، بالإضافة إلى تقديم شهادات التقدير والهدايا لكوكبة من الأمهات التي قدموا رحلة نجاح خلال مشوار حياتهم في رعاية أسرهم.

ووجهت "سمية أبو العينين" نائب مجلس إدارة المؤسسة، أن السيدة المصرية قوية عظيمة حتى في أصعب الظروف تستطيع تحقيق الإنجازات لما تقدمة للمجتمع من خلال أبنائها بتقديم الثقافة والتعليم والعطاء وحب الوطن والوصول بهم الي بر الأمان ولذلك يتم تكريمها بمثابة شهادات شكر من المجتمع.