شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لقاح كورونا وسيلة آمنة وذكية للوقاية من العدوى "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح فيروس كورونا وسيلة آمنة وذكية للوقاية من عدوى كوفيد 19.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه بمجرد تلقيك لجرعة واحدة أو أكثر منه ينتج الجسم استجابة مناعية دون التسبب في المرض .

وأضافت أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار الحرص على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



