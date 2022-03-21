شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: أنا شخصية اجتماعية.. ونخدم الفئات الأولى بالرعاية ونشعر بهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها اجتماعية جدا، وليست شخصية منعزلة على الإطلاق، وهو ما تعودت عليه منذ نعومة أظافرها، لكنها تحافظ على مساحة شخصية.

وأضافت القباج خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: "يا رب أكون ناجحة، ولما يكون الطريق طويل وشايفين الحاجة بكل أبعادها بيبقى شيء رائع إننا خطوة ونشعر بأهميتها".

وتابعت، أنها تتمنى تحقيق أشياء كثيرة من الذي حققته: "دايما بقول إننا بنحط جزء في طريق وغيرنا بيكمل عليه، لكن على الأقل بنبقى عارفين إننا ماشيين في الطريق الصح، وأتمنى اللي جاي يبقى أفضل".

وتطرقت الدكتورة نيفين القباج، إلى طبيعة عملها كوزيرة للتضامن الاجتماعي، موضحة: "لا نتضامن مع الأمهات فقط، لكننا نتضامن مع الأسر كلها، موضوعاتنا كلها ثرية وعطاء، ونخدم فئات أولى بالرعاية، وبالتالي فإننا لا نعمل بعقولنا فقط، لكننا نحس بمن نساعدهم أيضا حتى نحقق احتياجاتهم وحقوقهم".

وأكدت: "بنخدم أطفال كتير، كريمي ومعلومي النسب والأيتام، وبالنسبة لي كل واحد فيهم بشوفه زي ولادي، ودايما بنبقى مسؤولين عنهم، ولما بيكبروا المسؤوليات تقل بعض الشيء مقارنة بالطفولة".