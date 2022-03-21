شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز التنسيق الحضارى ينتهى من اعتماد الدليل الإرشادى للحدائق التراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الجهاز القومى للتنسيق الحضارى برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، إعداد الدليل الإرشادي للحدائق التراثية ذات الطابع المعماري المتميز ووضع أسس ومعايير التنسيق الحضارى للحفاظ والارتقاء وإدارة الحدائق التراثية على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، حيث تم اعتماد الدليل من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وقد أوضح رئيس الجهاز، أنه تم إرسال دليل الحدائق التراثية لكل محافظات الجمهورية ووزارة الزراعة ووزارة الري وجهات الولاية علي الحدائق التراثية لمعرفة كيفية الحفاظ على هذا الإرث العظيم والعمل على صون التراث الحدائقي بما يتناسب مع أسس ومعايير التنسيق الحضاري للفراغ العام.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن خبراء الجهاز سيعقدون ورش تدريبية لتدريب القائمين على الإشراف وإدارة الحدائق التراثية للالتزام بدليل الحفاظ على الحدائق التراثية وكيفية العمل على الحفاظ عليها بتطبيق أسس ومعايير التنسيق الحضاري، كما أن الدليل الإرشادي هو جزء من خطة الجهاز للعمل علي إعداد الأرشيف القومي للحدائق التراثية ذات الطابع المعماري المتميز ليكون سجل وثائقي لهذه الحدائق يتم الرجوع إلية في أي أعمال ارتقاء أو تطوير لهذا النوع من الحدائق التراثية حتى يتم الحفاظ على التراث الحضاري والإنساني لهذه الحدائق ووضع آليات الحفاظ عليها ومنع التعدي عليها طبقا لأسس التنسيق الحضاري بموجب القانون 144 لسنه 2006 ولائحته التنفيذية، وقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

يذكر أن بعض من هذه الحدائق التراثية التي يشملها الدليل هي حدائق "الأزبكية، الحيوان، الأورمان، الأسماك، الأندلس، الزهرية، الحرية، انطونيادس بالإسكندرية، النباتات بأسوان، وجاري حصر باقي الحدائق بمحافظات الجمهورية.